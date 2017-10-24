AIT執行理事訪台 將與各界領袖會面

2017-10-24 09:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John J. Norris Jr.）正訪問台灣，外交部今發布新聞稿表達誠摯歡迎，並表示相信羅瑞智此行將有助增進彼此瞭解及強化兩國關係。AIT則表示，羅瑞智將與台灣官員和各界領袖會面，就台美關切議題交換意見。

外交部與AIT今天上午前後發布新聞稿，公布羅瑞智於10月23日至28日訪問台灣。外交部對此誠摯歡迎，並表示近年來台美關係堅實緊密，雙方在安全、經貿、文教、科技、反恐、環保、防制人口販運等各領域均有密切合作；雙方在此穩固的雙邊基礎上，攜手協助區域內有需要的國家建構公共衛生、婦女賦權、人道救援及災害防救等方面的能力；相信羅瑞智此行將有助增進彼此瞭解及強化兩國關係。

AIT亦表示，羅瑞智訪台期間將與台灣官員和各界領袖會面，就美國和台灣共同關切的議題交換意見。

羅瑞智此行為其接任現職後首度訪台。羅瑞智為美國資深外交官，於2016年9月就任AIT華盛頓總部執行理事。羅於2011年自國務院退休，職等為公使銜參贊，在其36年的外交生涯之中，大半時間投入東亞議題。

羅瑞智曾在2008至2009年擔任國務院東亞暨太平洋事務副助卿，主要負責中國、台灣、香港、和蒙古事務；2006至2008年擔任中國與蒙古事務科科長；2000至2003年擔任美國駐廣州總領事；1998年至2000年擔任台灣協調科科長。羅瑞智早期也曾派駐於美國在台協會台北辦事處與高雄分處。