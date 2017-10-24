柯P搭公車開直播 學生一個動作讓他笑翻！

柯文哲在公車上遇到學生，學生看到他後連忙換位置，柯P笑著要他別害怕。（圖擷取自柯文哲臉書影片）

2017-10-24 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲希望鼓勵大家多使用大眾運輸工具，月中開始身體力行搭公車上班，他今天（24日）早上7點出門後在臉書開直播，呼籲大家一起搭公車上班，沒多久就吸引上萬網友按讚。

直播一開始，柯文哲走路到公車亭等車，先綁好鞋帶，接著滑手機看公車動態，對到鏡頭還一臉尷尬，隨行人員問他搭公車的好處，柯文哲要大家看「愛台北」APP公車動態，還說自己就是沒看，才或錯過一班車，他也直言「好處就是比較便宜啊」，也會改善台北市交通。

後來有一名男學生也來等公車，但跟柯文哲中間隔了好幾個位置，這時有網友發現「同學好像很不自在」。等了好幾分鐘，終於上了588公車，過程中很安靜，一名男學生上車後本來坐到柯文哲旁邊（影片約16分鐘處），突然轉頭看到柯文哲，和柯P對上眼後一時不知所措，馬上換位置，這時柯P忍不住哈哈大笑跟他說「不要害怕」，隨行人員也直說「可以坐」，相當有趣。

柯文哲隨後下車，走路去台北市政府上班。直播吸引許多網友觀看，紛紛留言「市長早安」、「同學嚇到換位置」、「他只是個孩子啊」、「市長，07:30開會時間」、「柯P駝背，要改善體態。」「這班車的總站是否為總統府？」

柯文哲今早搭公車上班。（圖擷取自柯文哲臉書影片）

柯文哲搭公車上班，有許多學生跟他一起擠公車。（圖擷取自柯文哲臉書影片）

下車後柯文哲走路前往市府。（圖擷取自柯文哲臉書影片）