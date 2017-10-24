中共19大今閉幕 習思想入黨章、7政治局常委猜測名單趨一致

中共19大將在今天閉幕。（歐新社）

2017-10-24 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕中共19大預定在今天閉幕，將先產生中央委員及紀律委員，不過，新領導權力核心政治局常委，預計到明天19屆1中全會才會掀開底牌，但各界猜測的權力班底名單，趨於一致，習近平沒有「接班人」、王岐山沒入常、而黑馬更是數度易人。

中共19大將在今天閉幕，而昨天，已經先通過由中央交付的中央委員及中紀委候選人名單，今天，將會就這份名單進行投票，但基本也已在中央的運作中，有了一份更完整的「建議名單」，代表們只要投票就好；而權力大戲中的政治局常委名單，則要等明天的19大1中全會才會正式定案。

《中央社》整理各媒體猜測整理的19屆中共政治局常委新名單，包含：習近平（總書記、國家主席、軍委主席）、李克強（國務院總理）、栗戰書（人大常委會委員長）、韓正（全國政協主席）、趙樂際（中紀委書記）、王滬寧（中央書記處書記）、汪洋（國務院常務副總理）。

而之前多個版本中的名單，包括被視為第六代接班人的重慶市委書記陳敏爾、廣東省委書記胡春華，並未入常，而現任中紀委書記王岐山也退出政治局常委，可能由趙樂際接任，但王岐山在任內得罪太多人，被認為很難平安退休，所以為保護他的情況下，可能會另有任用，只究竟如何安排王岐山，則是還沒有確定說法。