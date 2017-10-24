注意了！港媒分析 中國將用這五招逼統台灣

2017-10-24 07:05

〔即時新聞／綜合報導〕港媒「超訊」總編輯紀碩鳴近日針對兩岸統一議題在專欄分析，中國北京政府仍傾向用和平統一的方式處理台灣，並提出了5種可能使用的招數。

紀碩鳴寫到，有中國涉台研究的官員透露，目前和平統一的可能性提升，不需整天喊打喊殺，依照中國現有的能力和實力，以及在國際上嶄露頭角的地位，中國有信心以和統解決台灣問題。

紀碩鳴提出5種中國可能採取的辦法，第一，在外交上孤立台灣，認為台灣目前僅存不多的邦交國，中國可能不費吹灰之力便全部拿下，其它包括阻止台參加世衛組織、國際民航組織等參與國際組織的機會。

第二，是在經濟上將台逼入死角，像是中客的減少，對台旅遊業造成沉重打擊，且蔡政府新南向政策實施以來效果有限，也與中國有意無意的阻攔有關，加上中國一帶一路的投入，對周邊國家更有吸引力。

第三，是持續展示軍事實力，對台造成心理影響；第四，對愛台人士釋出善意，台灣年輕一代的出走潮已是當前社會問題之一，不少台人贊成到中國工作，最近又向高教伸手，招攬台灣教師。

最後，是中國從被動狀態中走出，無論台灣狀況如何改變，都會按照既定的方向進行統一。

但文中也提到，中國並未完全放棄武統的可能性，國台辦前副主任王在希先前受訪時提到，台灣民意逐漸往不利統一的方向發展，和統的可能性雖然不至於「完全喪失」，但也確實是「逐漸喪失」。