盧秀燕有意選市長 台中市府：持續拚市政

2017-10-23 21:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018縣市長大選，中部被視為決戰區，其中領頭羊台中市更被朝野視為重中之重；相較於現任市長林佳龍已篤定尋求連任，國民黨人選除立委江啟臣，女立委盧秀燕今天也透露，已向黨中央表達參選台中市長的堅定意願。

江啟臣5月間曾在媒體問及是否參選台中市長時表示，「不管坐轎或抬轎，都不會逃避」，間接表態參選意願；而盧雖稱「表達堅定意願」，卻也是低調向黨中央表達、再於受訪時透露，兩人不約而同皆「低調表態」參選，似已透露國民黨的選情未見起色。

盧秀燕今在立院受訪時表示，已向國民黨副主席兼秘書長曾永權表達參選台中市長的堅定意願；她說，國民黨會採取公平的機制，相信中央會有智慧。成功不必在我，黨內人才濟濟，希望黨內的人才勇於表達參加初選，不要怯戰，因為2018年很重要，是民進黨政府的期中考。

盧指出，近2年來台中市空汙急遽惡化，台中市1年的總預算加基金高達1800億元，換來的卻是空汙日趨惡化，因此，最大目標是一定要贏，如果人選是她，她必全力以赴，且必須是國民黨團結和諧下所產生，否則寧願不選；如果提名他人，她必會全力輔選。

不過，針對盧將參選歸因於空汙惡化，有網友酸，近2年台中空汙明明比國民黨執政時好轉，反觀盧擔任民代以來，對台中火力發電廠的影響未有具體發言，甚至未簽去年大選藍綠立委參選人的「反空汙承諾書」，現在有機會選市長，才終於想起中火的汙染！

台中市政府由新聞局長卓冠廷回應指出，市政目前處於大建設起飛階段，市府團隊上下一心，各項施政均積極推動中，許多建設成果也陸續呈現。林市長會持續帶領市府團隊拚市政，帶給市民幸福生活，讓台中更落實宜居城市的精神。他說，現在離選舉還早，市長對其他有意參選者的部分無相關回應。