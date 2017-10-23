獵雷艦評選會議「造船背景都缺席」？ 國防部：利益迴避

2017-10-23 22:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案爭議多時，因得標廠商慶富造船原始資本額僅有5億，造船實績又不良，朝野立委今天在立法院質疑招標過程「異常」，包括專業背景評委缺席等問題；但國防部副部長蒲澤春表示，他認為此案從建案、開標到履約，「沒有任何不正常」；國防部也說明，部分評委缺席是因與廠商有合作關係，因利益迴避才缺席。

立法院國防委員會今天就獵雷艦案召開專案會議，國防部、財政部、金管會與第一銀行等單位均有代表列席備詢。民進黨立委王定宇與賴瑞隆質疑評選過程「異常」。王定宇指出，評選會共13名評選委員，有5位評委未出席，僅8人出席，且經查缺席者「剛好都是造船機械專業背景」。國防部對此回應說，因部分評選委員與廠商有合作案件，利益迴避所以沒有出席。

王定宇與賴瑞隆也都指出，評選總分滿分1000分，但依照慶富自己呈報的資料，慶富在具備明確標準的剛性項目中，總分185分僅得21分，相當於滿分最高不會超過836分。但根據最後的評選總表，8名委員中就有5位給出超過836的「破表高分」，不但出席人數「剛好過半」，也「剛好過半評委打出異常分數」。

賴瑞隆進一步指出，第一次評選會議是在2013年6月，第二次評選會議是在2014年10月，中間間隔了一年多。賴指出一般這種案子很快會評選完，因為「圈子就這麼大」，時間間隔這麼長，廠商若有心遊說，「實務上非常容易發生」，直言應該檢討防弊機制。賴瑞隆也問國防部，是否認為評選過程有異常情形？蒲澤春則認為此案從建案、開標到履約，「沒有任何不正常」

時代力量立委林昶佐質詢則問國防部，慶富當時得標跌破大家眼鏡，究竟優勢在哪？蒲澤春回答說，此案採最有利標，慶富的優勢「在於協同廠商」。蒲說明，獵雷艦雖然船不大，但要求的規格標準和一般艦艇不一樣，慶富合作廠商洛馬和Intermarine在國際造船業是比較強的廠商，因此國防部認為由他們做好第一艘，國內再來做二至五艘，對海軍幫助很大。