1年開不到1次會 南市議會仍花千萬汰換設備

2017-10-23 20:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天下午續審市議會自身預算，經過連審5天的破天荒紀錄，最後通過市議會明年度約6.4億元的預算。其中，最具爭議的新營民治議事廳會議系統設備汰換經費1000萬元部分，也以附帶決議方式通過。

南市議會預算連審5天，扣掉週六及週日，剛好為期1週，也創下台南縣市合併升格之後，市議會自身預算審查最久的紀錄。唯一1筆被刪減的預算為市議會4個審查室及小型簡報室直播錄影設備共800萬元。

而5天來，最具爭議的民治議事廳會議包括表決器、麥克風及顯示看板等會議系統設備汰換經費1000萬元部分，先前議員批評1年平均開不到1次會，認為太過浪費要求刪除，但最後仍以帶決議方式通過該筆千萬預算。

主席曾王雅雲於會中說明決議情形，該筆千萬元民治系統設備汰換預算，議員蔡育輝、賴惠員及王家貞3人贊成，邱莉莉及呂維胤2人反對，以3比2通過預算，而王家貞則提出得經黨團協商才能動支及市議會明年中提出民治議事廳活化專案報告，否則予以凍結等附帶決議。而邱莉莉、呂維胤、盧崑福及林美燕等4人則提出保留大會發言權。全案仍需二、三讀。

對於原本要開放直播的議會審查室直播錄影設備800萬元被刪，市議會秘書長郭伊彬表示，未來各委員會審查將無法現場直播，不過，至於是否改由人工錄影後再放到議會網站上，會來思考最適當的處理方式。至於，原本議會議事廳的直播則不受影響。