政治性聯貸助慶富？ 一銀董座否認關說

2017-10-23 22:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕國艦國造獵雷艦案風波頻仍，朝野立委今天在立法院質詢時詢問主貸放款給慶富造船的第一銀行，是否曾被「有力人士」關切？對此，一銀董事長蔡慶年明確否認，並表示該聯貸案是出於商業考量，並非政治性貸款。

國艦國造的獵雷艦案，承造船廠慶富造船近日涉詐貸案，8月時遭檢調搜查，又爆發財務危機，宣稱將破產。慶富原始資本額僅5億規模，卻接下349億規模的國艦國造大案，爾後以第一銀行為首的銀行團，又貸款205億予慶富。

立法院國防委員會今天就獵雷艦進度一案召開專案報告，國防部、財政部與金管會等官員列席備詢。外傳原先兆豐銀等銀行，因質疑慶富還款能力，均不願放款給慶富，但「有力人士」出馬，說服一銀出面主貸，才成功助慶富一臂之力。

民進黨立委莊瑞雄與時代力量立委黃國昌今天質詢時均提及此事，蔡慶年也一一否認。黃國昌舉出一銀於今年6月的財報說明，指一銀給慶富的66億8397萬為「無擔保放款」，但同樣是一銀，給長榮海運的60億貸款裡，就有30億有擔保放款與30億無擔保放款，質疑一銀標準不一。

黃國昌也加碼爆料說，一銀員工告訴他，馬政府時期的財政部長李述德曾為此事找過蔡慶年，而李述德與慶副董座陳慶男為「學長學弟關係」；莊瑞雄也提及，外傳當年行政院內部為此開過會議後，一銀就急轉彎願意擔任主貸，過程中更曾「有一位南部立委關切」。

對於以上指控，蔡慶年都明確否認，表示李述德不曾為此找他、他也不曾為此到行政院開會、也沒有南部立委關切。蔡慶年否認袒護，並且也說，因為這是國艦國造的案子，廠商又是國防部最有利標之後得標的廠商，「覺得應該支持」。

民進黨立委王定宇質詢時也質疑，因慶富資本薄弱，聯貸銀行要求增資到40億元，但慶富在2015年1月16日才拿到洛馬公司的輸出許可，在書面資料不完整的情形下，主導聯貸案的一銀竟在「短短18天核貸205億元」。對此，一銀發出新聞稿澄清表示，慶富聯貸案早在2015年9月份就開始規劃，10月常董會通過此案，至2016年2月4日聯貸簽約，時間長達5個多月，並非如外界誤認為以LM取得輸出許可計算僅18天就核貸。