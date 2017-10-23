國家檔案影像特展 喚回許多人兒時記憶

行政院院長賴清德（右三）今日出席國家檔案局舉辦的「生活・話當年-1950、1960年代國家檔案影像特展」開幕典禮。（記者陳梅英攝）

2017-10-23 20:02

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會檔案局今日舉行「生活・話當年-1950、1960年代國家檔案影像特展」，賴清德致詞時表示，他剛好出生1959年，看到這些老照片喚起他許多兒時回憶，尤其小時候他打彈珠最厲害，還打到別的村子去，後來發現是因為他的視力很好，即使到現在還有2.0，遠遠就可以看到紅綠燈的號誌。

賴清德說，此次的國家檔案影像特展所展出的166張老照片，分為「食、衣、住、行、育、樂」六大主題，是國史館從13萬多張舊照中挑選出來，相當具有代表性，主辦單位還特別找來裁縫師傅、金馬小姐以及棒球迷等現身說法，相信每個看過的人都很難不喚起過去的回憶。

賴清德從這些老照片中也回味起他的童年時光，他說小時候生長在萬里的鄉下，主食是番薯，當然也有米飯，學校供應的牛奶，教會提供的麵粉以及用麵粉袋做成的50公斤短褲，都讓他印象深刻。

他還提到當年腳踏車很貴，是大哥念高中時，家裡才有第一台腳踏車，他因為個子小，騎的時候要一手抱住座椅，一隻腳穿過去，有次因為閃車，跌落路邊溝渠，路人驚呼，紛紛跑過來看他有沒有受傷，只見他一手把腳踏車抬起來，當下他只關心腳踏車有沒有事。

賴清德也相當懷念小學時候的老師，他說在鄉下地方，老師有時候會用台語教學，所以現在他也可以從頭到尾以台語致辭。

國發會指出，此次展覽有別以往，首度以攝影類國家檔案展示呈現，10月23日起至107年6月1日，在新莊聯合辦公大樓展覽廳展出，無法到現場民眾，也可以至線上展覽系統觀展。