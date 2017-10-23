台灣塔被刻意做掉？ 中市府：預算暴增無法續建

2017-10-23 17:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府停建台灣塔工程，設計標案解約送市府調解。市議員李中今天質疑，市府故意以不當資料做出停建政策，導致後續的解約爭議。都市發展局長王俊傑則說，規劃設計單位無法在原經費額度內續行工程，才不得已決定停建。

李中表示，林佳龍市府團隊謊稱台灣塔預算自80億元暴增至150億元、一塔變兩塔，事實上卻是建築師已修正鋼構單價過高偏離預算的數字，並通知專案管理公司，市府故意採用不當資料來停建台灣塔，導致後續的解約爭議。

李中又說，廠商請求給付終止契約2億4千5百萬餘元，及返還履約逾期扣罰的1千6百萬餘元，而都發局僅同意市府採購申訴委員會調解提出的設計服務費1億1百萬餘元、違約金3百萬餘元，未來恐步上BRT後塵，市府需全數賠付。

市議員曾朝榮、李天生則認為，台灣塔缺乏實質功能，加上後來經費一直增加，如果沒有停建的話，將造成市庫嚴重負擔；陳淑華議員則建議市府應擴大公共參與，讓更多市民瞭解目前水湳經貿園區各項建設的進度。

王俊傑說明，前市府在台灣塔基本設計核定時，即超出議會所通過的80億元，後來都發局確認規劃設計單位無法在原經費額度內續行工程，才不得已決定停建；市府同意支付廠商約1.14億元，並非賠償費用，而是在契約範圍內應給付廠商的細部設計成果勞務費。