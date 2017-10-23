獵雷艦若重新招標 首艘鑑將遲至2023年交艦

國防部採購室主任黃希儒坦言，重新招標將需3到4年，第一艘獵雷艦將遲延至2023年交艦。圖為獵雷艦原型艦。（資料照，慶富提供）

2017-10-23 16:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕國艦國造獵雷艦案風波不斷，承造廠商慶富造船不僅爆發詐貸案，現更宣稱可能破產。國防部副部長蒲澤春今天在立法院表示，目前慶富並未達到解約條件，若慶富持續保持合約進度，會讓慶富繼續履約。若達解約條件，則可能由其他船廠承接、或國內重新招標，也不排除撤案；國防部採購室主任黃希儒坦言，重新招標將需3到4年，第一艘獵雷艦將遲延至2023年交艦。

立法院外交國防委員會今天就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告，國防部副部長蒲澤春、財政部次長蘇建榮、金管會副主委鄭貞茂與一銀董事長蔡慶年等人列席並備詢。國防部針對獵雷艦案擬具4種因應方案，依序是慶富繼續履約、其他船廠承接、國內重新招標或是全案撤案。

蒲澤春報告說明，根據採購契約附加條款，慶富達成解約條件有9項，分別是重大延誤履約期限、偽變造文件、擅自簡省工料情節重大、查驗不合格且未辦理、未通過測試情節重大、未獲得輸出許可、破產致無法繼續履約、未履約通知後也未改正或其他契約規定之情形。

國民黨立委江啟臣質詢問及，造艦完工日期不斷逾期，卻不構成解約條件？蒲澤春回答，目前還沒有達到解約條件，若慶富持續保持合約進度，會讓慶富繼續履約。江啟臣追問，哪項解約條件最有可能達到？蒲澤春認為是「破產」一項，而目前四個方案都是國防部考量的選項，也「有船廠有意願也有能力」，但他不便透露是誰。

根據國防部評估，重新招標所需時程最長，將使獵雷艦取得時程延宕3至4年。黃希儒說明，若慶富破產，海軍將要求重購的價差求償與損失求償，解約動作很快，但還有後續要處理。首艦原訂2020十月交艦，江啟臣說，是否代表第一艘獵雷艦交艦非常可能延到2023年？黃希儒表示，「是，如果繼續有這樣的需求」。