連結跨國體感產業 陳菊訪澳洲製片公司

陳菊率市府團隊，參訪澳洲製片公司Cutting Edge。（高雄市政府提供）

2017-10-23 15:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊率市府團隊前往澳洲布里斯本，參訪製片公司Cutting Edge，爭取該公司與高雄體感業者合作。

陳菊強調，高雄正全力發展體感產業（Fun tech），已成功爭取前瞻基礎建設計畫10億元，在高雄設立體感產業園區，目前市府也協助高雄既有數位內容業者，投入Fun tech相關內容及應用開發。

陳菊一行人此次拜會的Cutting Edge公司，是高雄智崴科技在澳洲合拍影片的夥伴，雙方於今年3月29日，舉辦飛越澳洲影片開拍典禮，正式宣布合作，將在布里斯本市設立南半球第一座飛行劇院。

智崴希望借重Cutting Edge在影片拍攝與後製的專業經驗，並透過台灣製造的飛行劇院，讓全世界每個搭乘的觀眾，可以彷彿親臨現場翱翔於全世界。

陳菊指出，高雄目前分別在大魯閣草衙道、夢時代購物中心、義大遊樂世界，設置體感產業體驗場域，吸引許多民眾前往體驗。

陳菊也邀請Cutting Edge公司，能夠到高雄參訪，與高雄其他體感業者合作，進而設立據點，提供高雄更多就業機會，她並希望爭取高雄學生，能夠赴Cutting Edge進行海外實習。

高雄市經發局長曾文生表示，高市府希望能成為體感產業平台，除補助業者技術研發，並將引進國家基金投資新創公司，讓數位內容等新興產業能深耕高雄，目標4年內在高雄打造體感科技產業聚落。