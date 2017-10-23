中市原住民人口成長 林佳龍指示市府合力支持原民業務

市府重視原住民文化，圖為今年原住民日在市府廣場升台中原住民族旗。（記者張菁雅攝）

2017-10-23 15:49

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市原住民人口在7年間成長21％，市長林佳龍上任後透過「和平專案」，率領各局處長每半年至少一次前往原住民地區，關心其生活。林佳龍今天表示「和平專案」及原民基層政策是他最有成就感的施政之一，並指示各局處全力支持原住民與協助和平區各項事務的推動，讓多元文化在台中共生。

市府原民會主委馬耀‧谷木今天在市政會議報告原住民政策推動成果與未來展望，他表示，台中市原住民人數至今年9月為3萬3726人，較99年2萬7808人，增加5918人，7年間成長21％；而原住民移居台中主要有3項原因，包括有穩定的工作機會、多元的福利政策，以及比較不會歧視原住民。

馬耀‧谷木指出，原民會106年預算為4億7790萬元，76％用在文教福利業務，提供最直接且貼近生活層面的福利措施；另外，和平專案、花東自強新村重建案、原住民族神話故事館等建設，都將資源用在刀口上，讓原住民事務得到良好的發展。

林佳龍則表示，推動市政3年來，和平專案及原民基層政策是他最有成就感的施政之一，他常說「彩虹之美在於多色共存，台中之美在於多元共榮」，對全市少數族群，市府提供完善照顧，更把其文化當作重要的資產，不同文化可為社會注入創新元素，展現族群文化多樣性，各局處都要全力支持原住民與協助和平區各項事務的推動，讓多元文化在台中共生。