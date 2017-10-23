徐榛蔚二度槓上李永得 當場走人不讓李握到她的手

客委會主委李永得（左）在徐榛蔚委員（右）質詢結束後，伸手試圖握手致意，但徐榛蔚轉身拒絕握手。（記者劉信德攝）

2017-10-23 15:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕被客委會主委李永得在臉書稱為「徐太后」的國民黨立委徐榛蔚，今日再度於立法院內政委員會質詢李永得。她痛批李在臉書上抹黑、汙名化她，並要求花東台九線，須比照浪漫台三線待遇，質詢完畢她更把計畫書親手交給李，李伸手欲握手致意，徐當場撇頭走人，連手機都忘了帶走。

徐榛蔚表示，每個人生長環境不同，修養也不同，「李在臉書上抹黑汙名我，我可以承受，但你對東部鄉親漠視，沒為東部爭取權益，她就必須挺身爭取。

徐榛蔚強調，她不會屈服在李主委好大官威之下，李對國會議員如此不尊重，行政院長賴清德應出來說說話。

徐榛蔚質疑，總統蔡英文要打造浪漫台三線，所以今年有8.7億元預算，小英也希望台九線比照台三線，把政見變成政策是幕僚的工作，何時台九線才有浪漫台三線的待遇。

徐更指出，浪漫台三線各單位投入上百億元預算，花東民眾聽到這樣心在淌血，沒想李卻對她惱羞成怒、藐視國會、失言失格，「還好大官威說我綁架預算，我從來沒有綁架預算！」

對此，李永得備詢表示，針對個人評價部分，百分之百尊重委員意見，針對台九線部分，在11月也會上網公開招標，仿照浪漫台三線模式，「這部分已跟妳講過好多次！」

徐回嗆，「你沒有說過！」李永得強調，我在上週書面報告已經說了。事後徐榛蔚走下質詢台，將一本花蓮縣政府提報的「花蓮浪漫台九線客家文化生活廊道」計劃書交給李永得，李接過後也伸手欲握手致意，徐當場撇頭走人，連手機也忘了帶，讓李永得的手在空中撲空。