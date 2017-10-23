蔡英文民調小跌 府：會注意、無評論

2017-10-23 15:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣民意基金會今天公布民調，有43.7%民眾贊同總統蔡英文的領導方式、37%不贊同，和最近1個月相比，蔡的贊同度小跌2.7個百分點，不贊同者上升0.9個百分點。總統府發言人黃重諺表示，民調各自不同，參考意義與價值也不一。類似的民意調查如果有參考價值，我們都會注意。

黃重諺指出，相較於1年前，在政府以及全體國人的共同努力下，我國各項重要的經濟指標，都呈正向發展，包括年金在內等多項重大改革也陸續成功推動，整體而言，國家正告別多年停滯，進入正面循環。

黃重諺強調，對此刻的台灣來說，從速從實的將各項重大改革推動完成，將一度慢下腳步的基礎建設更新到位，帶領國家跳脫多年的停滯，才是當務之要，也是全體國人高度期待。

此外，對於蔡總統的兩岸關係表現，3成6滿意，5成2不滿意，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，若長期維持此狀態，不利台灣開展對己有利的兩岸關係。

對此，黃重諺表示，政府的兩岸政策基於多數國人的共識與國家的核心利益，過去1年以來，政府致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。關於這點，國際社會也清楚理解，看到台灣的努力。至於這類所謂的民調，我們沒有進一步的評論。