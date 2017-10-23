議員「帶刀」質詢促建教育博物館 潘孟安：好構想

縣議員李世斌攜帶日治時期將軍配刀「道具」在議場質詢。（記者李立法攝）

2017-10-23 15:18

〔記者李立法／屏東報導〕縣議員李世斌今天「帶刀」質詢，促請屏東縣政府在屏東市打造全國第一座教育博物館，將台灣過去400年來不同時期的教育制度及文物作有系統介紹，讓下一代認識台灣歷史及教育體制的演變，成為屏東文化觀光一大亮點；縣長潘孟安認為構想很好，可以考慮在舊菸廠設館。

李世斌今天攜帶日治時期將軍配刀「道具」質詢縣府，認為縣府保留日式眷村建築做為文化觀光景點，似乎有所欠缺，應該將台灣在荷蘭、日本、國民政府統治時期及民主化後的教育制度，做有系統的介紹，讓台灣各個時期的教育體制、特色有所對照。

李世斌說，韓國也經歷過不少外來政權的統治，特別在首爾建造一座教育博物館，介紹每個統治時期的教育政策，以及對國家發展的影響，是韓國知名的文化景點，若能在屏東市打造全國第一座教育博物館，除可喚起許多老一輩的舊時記憶外，也能讓下一代對台灣的歷史多點認識。

縣長潘孟安表示，佔地寬廣的屏東市舊菸廠址，可規劃為文化觀光功能的歷史場域，縣府正計劃做為客家及原住民文物的展館，對於設置全國教育博物館的構想，他認為可以一併納入規劃。