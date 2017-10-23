金管會將比特幣視為「虛擬商品」？ 顧立雄：持續觀察

比特幣近期看漲。（法新社）

2017-10-23 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕虛擬貨幣近年來蓬勃發展，近期比特幣更是漲勢再起，國民黨立委許毓仁今日質詢金管會主委顧立雄，詢問他金管會對虛擬貨幣的態度為何？顧立雄表示，目前金管會的態度是先觀望、容忍，只要沒有違法涉及相關法規，金管會會再觀察一陣子。

顧立雄表示，金管會低度監理的金融科技有三大塊，首先是屬於回饋、捐贈型的群眾募資，並未涉及有價證券部分，不在金管會監管範圍內；再來是P2P網路借貸平台，只要不涉及吸金，違法銀行法規定，也就不在金管會監管範圍內；最後則是比特幣，若沒有非法吸金、詐欺，金管會也會秉持低度監理態度。

針對許毓仁提問的「虛擬貨幣概念店Coin Cake日前開業，提供客戶以比特幣等虛擬貨幣付款，金管會態度為何？」顧立雄指出，是否要將比特幣等虛擬貨幣列為監管，就涉及到虛擬貨幣是否為「有價證券」，要達這如此情形才有必要討論是否該納入證券交易法；若還沒有達到，金管會就會把比特幣先當作「虛擬商品」來看，Coin Cake是利用「虛擬商品」進行交換，屬於商品間的交換，很多國家在金融科技發展初期，都是採行類似態度。

顧立雄強調，各國對比特幣的態度明顯分歧，是否要界定比特幣為虛擬貨幣，金管會還未有既定立場，金管會將會持續觀察比特幣的在台發展狀況，若沒有達到被視為虛擬貨幣的地步，就還是以虛擬商品來看待。