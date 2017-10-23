中市府設廉能透明獎 林佳龍：提高效率就不會關說

台中市長林佳龍鼓勵公務員應做到廉能、透明、效率、品質。（記者張菁雅攝）

2017-10-23 14:16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府舉辦的「廉能透明獎」，今年邁入第2屆，共有13個計畫獲獎，市長林佳龍今天頒獎表揚，並表示，廉能、透明、效率、品質環環相扣，他拜託局處長精簡行政流程，提高效率就不會有關說。

市府政風處表示，「廉能透明獎」今年共有43機關提出65案，相較去年34機關51案，提升率27％，顯示活動獲得市府各機關熱烈支持。

政風處邀請專家學者，與市府組成複審會議，今年並新增「精進獎」，由去年特優得主都發局「建造執照申辦流程得來速」系統獲得；另外，地政局「重劃資訊e點靈，權益保障大躍進」，在網站公開各項重劃資料，減少資訊不對稱，與地方稅務局的「天眼計畫‧違章現形」、警察局的「嘉惠民眾E化服務一條龍」一起得到「特優」。

林佳龍在頒獎後指出，廉能要從上做起，除了以身作則外，還要建立優良的制度，讓人性的正面力量可以發揮，而廉能也與透明、效率、品質環環相扣，「陽光照射之處，就不會藏污納垢」，因此政府要致力建立透明的行政制度，減少資訊不對稱。

林佳龍也說，他拜託局處長精簡行政流程，「讓底下的人好做事」，提高效率就不會有關說，公務員也不會有壓力。另外，市府設立1999專線已7年，接了約1千萬通電話，應以大數據分析民怨、解決問題，以後電話量就會減少，各局處也應把1999專線當貴人、當分身，「你服務它，它服務人民」。

評審委員環球科技大學公共事務管理所助理教授陳亮智則指出，這次參與審查，發現葛機關提了不少好點子，而公共行政透過創意與網路，拉近與民眾的距離，也符合施政透明與效率目標，讓民眾都受惠。