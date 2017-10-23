怨念太深？當年選新北 朱立倫駁：不是誰讓誰

新北市長朱立倫提到當年擔任行政院副院長時被徵召參選新北市長。（記者何玉華攝）

2017-10-23 12:56

〔記者何玉華／新北報導〕前台北縣長周錫瑋在民國99年2月宣布退選改制後的第一屆新北市長，改由當時擔任行政院副院長的朱立倫披掛上陣，民進黨新北市議會黨團今天總質詢時提到舊事，朱立倫強調，是當行政院副院長被徵召選新北市長，「不是誰讓誰」。

新北市議會今天進行市政總質詢第一天，民進黨團總召集人林秀惠與廖本煙等多位議員聯合總質詢，針對國民黨下一屆新北市長熱門人選包括兩名副市長侯友宜、李四川，還有前台北縣長周錫瑋等熱門人選，希望朱立倫表態支持誰。

林秀惠對朱立倫提到周錫瑋時說，「你欠他的人情太大了，你欠他的人情難道不還嗎？他之前讓你選，為了讓你選讓到哭了，在外面蹲了8年，你於心何忍不支持他？」，還連說2次「難道政治就這麼無情嗎？」

不過，朱立倫今天答詢時強調，若說是8（98）年前，當時大家聽都沒有聽說過他要選新北市長，甚至在過年以前，連他自己都沒聽過自己要選新北市長，是到最後，國民黨（99年）5月17日徵召他參選，時間點是事實，不要混為一談，不是誰讓誰或怎樣怎樣，「是我在當行政院副院長，結果徵召來選新北市」。

周錫瑋今年重新活躍政壇，也曾提到當年的往事說「謙讓是需要的，成全別人也是需要的。」前總統馬英九執意勸退，他只好接受「讓給朱立倫。」