吹哨者遭開除？顧立雄：一個月完成永豐金調查

立委江永昌等人要求金管會，對於吹哨者被銀行開除，不能坐視不管。（記者王孟倫攝）

2017-10-23 13:05

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控上週五將副總經理王幗英解職，在今天遭到多位財委會立委砲轟；金管會主委顧立雄強調，「他會親自督導這個案子，今天回去之後，就會請永豐金來說明，一個月內會完成調查」。

立院財委會邀請金管會進行業務報告，江永昌及陳賴素美等多位立委，先後質詢永豐金解職被視為吹哨人的王幗英等議題。

江永昌指出，因為多位吹哨者」勇於揭弊，才讓永豐金案能被查出，問題是，金管會有保護到吹哨人嗎？他多次追問顧立雄，「王幗英是不是吹哨者」？永豐金解職開除王幗英，金管會會怎麼處理？

對此，顧立雄說，這部分，我們要通盤進行镽解，王幗英被永豐金解職理由及她對外舉報事件，兩者的關聯度；他強調，金管會要瞭解的，不只是王幗英一個人而已，還有其他吹哨者的況狀，今天回去之後 就會請他們（永豐金）來說明。

顧立雄指出，金管會將強化吹哨人保護，已經研議把這部分納入內稽內控，換言之，如果有員工因為是吹哨人揭弊而遭開除，可以用「有礙銀行健全經營」，對銀行進行開罰。

對於解職王幗英，永豐金說明，因為經公司查證，並無她指稱的情事（針對輝山乳業案），尤其，逕自對外爆料，對公司進行不實指控的行為，導致公司聲譽受到嚴重損害;因此，為維護公司股東及同仁權益，經董事會討論，決議將王幗英解職。