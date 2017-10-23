涂醒哲3次遇車禍秒變醫師 網友盛讚：親民愛民！

20日上午在嘉義市林森東路與新生路口，發生左轉車與直行車的車禍事故，涂醒哲下車查看。（圖擷取自涂醒哲臉書）

2017-10-23 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長涂醒哲日前在跑行程時，途中遇見一場車禍，他趕緊下車查看一名身穿黑色上衣、白色熱褲的女傷者，瞬間變回「涂醫師」，許多網友在他的臉書盛讚，「親民愛民，好市長！」

涂醒哲在臉書上表示，20日上午在嘉義市林森東路與新生路口，發生左轉車與直行車的車禍事故，他當時下車查看，看到年輕騎士身上有多處擦傷，令人擔心，消防人員也趕緊將她送醫救治。涂醒哲說，「再次籲請大家，開車、騎車真的不要搶快，維護自己和他人的安全。」

嘉義市消防局指出，當時現場發現1輛機車橫躺於馬路中間，車體及零件雜物散落一地，一名約24歲的蔡姓女傷患倒臥於機車旁無法動彈。涂醒哲座車正好經過，市長便發揮醫師的救人精神，馬上下車查看傷者狀況，並不斷安撫傷患情緒。

嘉義市消防局說，經評估發現傷者意識清楚，但左小腿疑似骨折變形，並有一處10公分撕裂傷，送往嘉義聖馬爾定醫院續作診治，詳細肇事原因仍由警方調查中。

這已經不是涂醒哲首次在跑行程中救人，今年7月24日，涂醒哲上午剛跑一趟行程時，正要開始吃早餐，早餐店外卻有1名騎自行車的男國中生與機車碰撞，當場受傷倒地，涂醒哲立即上前協助；去年10月18日嘉義市中山路發生一場車禍，一名婦人受傷倒地，涂醒哲座車剛好路過，立即下車詢問婦人傷勢。

涂醒哲畢業於台大醫學系，並且擁有台大公共衛生所預防醫學碩士和美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生學博士，曾分別擔任省立桃園醫院內科主治醫師、台大醫院內科兼任主治醫師。

嘉義市消防局指出，當時現場發現1輛機車橫躺於馬路中間，車體及零件雜物散落一地，一名約24歲的蔡姓女傷患倒臥於機車旁無法動彈。（圖擷取自嘉義市消防局）

今年7月24日，涂醒哲上午剛跑一趟行程時，正要開始吃早餐，早餐店外卻有1名騎自行車的男國中生與機車碰撞，當場受傷倒地，涂醒哲立即上前協助。（嘉義市政府提供）