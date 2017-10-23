Uber獨角獸倒了！多元化計程車營業額卻不到千萬

鄭運鵬表示，Uber一度收掉，但台灣推出號稱「台版Uber」的多元化計程車方案並沒有做起來。圖為台灣Uber司機聯盟發起226挺Uber站出來活動。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-10-23 12:36

〔記者陳宜加／台北報導〕「獨角獸倒了，土狗肥了嗎？」立委鄭運鵬今天質詢時表示，Uber一度收掉，但台灣推出號稱「台版Uber」的多元化計程車方案並沒有做起來，至今上路9個月，營業額不到1000萬。

他指出，交通部修法之後，Uber總計700多件檢舉，直轄市政府開罰7件1億7500萬元，再加上欠稅累計200多億元，成為收不到的罰鍰，政府應該好好談。

至於運輸業管理規則去年底納入多元化計程車，今年一月修法通過實施，但上路3個月統計，台北市每輛車每月平均多505元、高雄市每輛車則多1萬2000多元；至今經過9個月，北市有8家營運、300多輛車，每輛車每月收入僅1231元、桃園2154元、高雄73輛車、8083元，三都總計營業額不到千萬，每月僅百萬。

交通部長賀陳旦對此回應，當然不夠滿意，必須長期建立在基礎上，還是持續宣導與地方行政上配合。

鄭運鵬建議，必須建立足夠大系統與軟體，日前曾建議加入鬆綁跨車隊、跨車行限制，增加司機收入，目前交通部正討論多元配對，但針對鬆綁區域限制、鼓勵國家級APP，並主動尋求資訊科技、車用電子等創新業者進場都尚未做到，台灣業者要有能力打國際戰。

他強調，國際競爭是一場價格補貼戰，台灣計程車相關服務業如何生存？台灣計程車駕駛權益不能受損。