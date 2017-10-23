徐榛蔚被稱「徐太后」 黃昭順批：我被叫黃太后超不爽

2017-10-23 11:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕客委會主委李永得上週五在臉書PO文稱國民黨立委徐榛蔚為「徐太后」，國民黨立委黃昭順今在內政委員會聲援徐，說她自己被陳其邁叫「黃太后」超級不爽，並要李向「徐太后」一事道歉，當場遭李悍然拒絕。

黃昭順指出，看到李臉書發文，她從上週到現在都很害怕，李竟說國民黨發出甲級動員，如果甲動沒到會罰1萬元，「我真的很害怕」，但她都沒收到甲動，國民黨團也沒下令給召委鄭天財，要不要跟黨團道歉？

李永得指出，他這邊有國民黨團甲動通知單，「如果有人假造傳給我，我才會道歉」；黃昭順指出，早上黨團大會是討論稅改議題。

李則說，這有相關連結性，甲動不一定是為了這件事。黃也質疑，你在故意挑釁嗎？李永得強調，「沒有！」

黃昭順更不斷重申，她真的很害怕，內政委員會根本沒有甲動。在黃不斷要求道歉下，李永得為「甲動爭議」道歉，並指這中間有落差，但真的有甲動這件事。

黃昭順強調，李在臉書稱徐榛蔚委員為「徐太后」，就像之前陳其邁委員叫她「黃太后」一樣，讓她非常不高興，自己也不會叫人「小李子」。

李永得說，大家比較輕鬆，「有些委員也會叫我小李子」，會有一些幽默。黃不滿回批，「我被陳其邁叫『黃太后』 ，我超級不爽，這不叫幽默！」

黃認為，你在議事堂大聲咆嘯，那是不對的。李反駁，沒有那種情況，「我沒有做錯！」

黃再批，你把徐委員扣上「徐太后」，要不要道歉？李再度重申，「徐太后」不是我叫的，是在花蓮聽到鄉親那樣講，「這部分我不會道歉。」