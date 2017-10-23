交通部明年歲出預算 扣除前瞻經費多編4億

2017-10-23 10:47

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天審查交通部明年預算，部長賀陳旦報告，交通部首重完備交通安全工作，並以「人本為主」、「便捷運輸」、「環保節能」、「協助產業」、「有效管理」為核心價值，他並簡報明年度交通部各項施政重點。

交通部107年度歲入預算數編列483億6246萬9000元，相較上年度淨減5.2億元、1.06％，主要因增列中華郵政股息紅利繳庫5億6782萬7000元、減列民航事業作業基金剩餘繳庫9億8200萬元、中華電信現金股利1億3988萬7000元。

交通部107年度歲出預算數編列260億3590萬5000元，較上年度減少251億555萬2000元、將近五成，主因是減列台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化等軌道建設計畫改列前瞻基礎建設計畫特別預算辦理，以及台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫等軌道計畫屆期。不過，扣除上述減列因素影響後，以相同基礎預算數比較 ，107年度預算淨增4億196萬6000元。

根據交通部書面報告，主要增加部分為路政業務規劃及督導6億8526萬6000元，較上年度淨增8534萬3000元，主因增列智慧運輸系統發展建設計畫9602萬2000元；另外，偏遠地區交通建設編列11億7960萬元，較上年度增加6億6029萬8000元，增列補助金門縣政府辦理金門港埠建設計畫5億元、補助連江縣政府辦理馬祖港埠建設計畫1億6029萬8000元。

賀陳旦報告指出，交通部堅守交通安全價值，基於安全是無可替代的價值，全方位的改善及維護交通安全是責無旁貸的首要施政目標，為全力推動並落實道安工作，除了各種策進作為，也在公共運輸、產業發展與推動智慧運輸等重要業務方面多管齊下。

在這部分，交通部編列597.3億元、增加2.17億元，陸運方面推動106至108年我國交通安全目標，道路交通事故30日內死亡人數從每年3000人減少到2500人、3年減少15％；18至24歲年輕機車族群死亡人數400人降至250人、減少150人。

發展公共運輸方面編列512.77億元、減少46.91億元，主因機捷等計畫屆期而減少，其中，轉乘補貼增加2億元、改善停車增加7億元，以及桃園機場T3增加48億元；協助產業發展方面，促進觀光轉型則編列102.75億元，主要用於開拓多元市場、活絡國民旅遊，優化海空環境部分則編列289.62億元。

推動智慧運輸方面，編列8.56億元，深耕郵電氣象則編列2520.24億元。