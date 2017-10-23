民調：52％民眾不滿意蔡總統兩岸政策

台灣民意基金會舉行民調發表會，報告稱52%民眾不滿意蔡總統兩岸政策。（記者陳志曲攝）

2017-10-23 10:35

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文在兩岸關係的表現，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，高達民眾52%不滿意，遠高於滿意的36.4%。至於蔡總統領導國家的方式，43.7%民眾贊同，37.3%不贊同，贊同者和最近一個月相比小跌2.7%，不贊同者上升0.9%。

民調報告分析，比較2016年8月起的長期民調趨勢觀察，蔡總統處理兩岸關係表現，持續未獲得台灣多數民意肯定，若長期維持這樣的狀態，不但總統聲望難拉抬，也將減少和中共周旋的籌碼，不利台灣開展對己有利的兩岸關係。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，從8次的全國性調查，蔡總統的兩岸政策，僅在2016年8月上任100天時獲得過半數民意支持，但去年11月至今，不滿意者卻都高於滿意者；蔡總統在兩岸關係上，不能僅停在「兩岸維持現狀」的基調，沒有其他創意表現，國安體系和海陸兩會要好好重新檢討。

游盈隆也指出，從民調來看，統獨兩方對蔡總統處理都不滿意。

前民進黨立委簡錫堦，若從族群來解讀，蔡總統自稱是客家女兒，但客家人不滿意蔡總統兩岸政策者超過五成，原住民反對者更高達84.3%，遠高於外省族群的不滿意者，連河洛人也不滿意蔡總統；從李明哲、劉曉波案來看，蔡總統對兩岸懦弱、不敢發聲。

此次民調由台灣民意基金會委託山水民意公司進行調查，訪問對象為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機抽樣。訪問日期為2017年10月16日至10月17日，有效樣本1068人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3%。