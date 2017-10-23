藍委轟囂張、傲慢 李永得：我一向非常謙卑

藍委曾銘宗轟客委會主委李永得（圖）慠慢、囂張，李永得回：我一向非常謙卑。（記者劉信德攝）

2017-10-23 10:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕客委會主委李永得再與國民黨立委槓上！國民黨立委曾銘宗今在立法院內政委員會質詢連番痛批，李囂張、跋扈、傲慢，竟在臉書稱國民黨立委徐榛蔚為「徐太后」；李隨即回嗆，「我只是引述花蓮鄉親的稱呼」，並直言他沒有錯，「難道立法院講什麼我就吃什麼。」

曾銘宗表示，他也當過金管會主委，從來沒有看過有政務官這麼傲慢，這麼不謙虛，還稱徐委員為徐太后。甚至在臉書上PO文說，國民黨發出甲級動員令，要開設刑堂圍剿，「國民黨哪裡有發出甲級動員，我都沒有收到！」

李立即回嗆，「我馬上拿出甲級動員令給你看，你沒有收到，我有拿到！」

曾不斷質疑，誰要對你圍毆，誰要對你圍毆喔，真的要做得這麼囂張嗎？李回答，「我一向都非常謙卑。」曾回嗆，謙不謙卑不是你所認定。

雙方你來我往不斷交鋒，曾銘宗狂批，你這是什麼態度，「我今天不針對客委會業務，我只針對你這個人！」李再嗆，「我是否囂張，交給人民判斷」。

曾砲轟，你還在臉書上號召客家鄉親一定要準時收看轉播，這樣不是囂張，什麼才是囂張；李則認為，不然立法院轉播做何用，「我一點都沒有錯！」

曾繼續罵，有哪個政務官敢在臉書PO這種囂張言論，你是在戕害立委質詢權利。李回答，那是你的解讀。

曾在秀出李永得之前被警方盤查影片，並質疑你做客委會主委，竟然不接受警方盤查；李解釋，你在過度解讀，那過程我沒有錯。曾回批，法務部長邱太三都認為你有錯；李重申，「我沒有錯阿！」

曾銘宗認為，你這主委太囂張，他長眼睛沒有看過這種政務官，怎可以這樣應對，「你是不是不耐煩？」

李永得又說，他是講出事實，沒有不耐煩，「我沒有錯你要我怎樣，我當然不能接受！」曾聲援徐榛蔚指出，你怎可對她人身攻擊。李直言，「我為何不能對人有意見，難道立法院講什麼我就吃什麼。」曾銘宗最後嗆聲，你是蔡政府最爛的政務官。

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