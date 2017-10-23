衛福部建議道路速限降至20 立委批：越俎代庖！

2017-10-23 09:52

〔記者陳宜加／台北報導〕立委鄭寶清今天在立法院質詢時表示，衛福部次長日前表示道路不安全，時常減少老人車禍事故，建議速限降到20，越俎代庖。

交通部長賀陳旦說，外國確實有下降車速速限做法，例如降至30公里，以整體生命安全依據，但管理上會增加困難，會來努力。

但鄭寶清批評，交通部豈能任由衛福部替交通部決定？賀陳旦表示，應不是代為作決定，只是安全上建議、也有依據，願意再研究、溝通。他也說，塞車只要交通順暢，不一定造成塞車。不過，他也認為，20公里過於偏低，30公里在其他國家有類似經驗。