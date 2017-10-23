共軍嗆演習將加深加廣 國防部：掌握相關訊息

國防部發言人陳中吉今天表示，我方了解共軍訓練，也預測未來將常態化，也有相關應處作為，希望國人「不要因為文攻武嚇影響對國家信心」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-23 09:41

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共正召開十九大，曾駕駛軍機繞台的轟6K飛行員昨嗆聲表示今後要「加寬、加深、加廣」實戰化訓練。國防部發言人陳中吉今天表示，我方了解共軍訓練，也預測未來將常態化，也有相關應處作為，希望國人「不要因為文攻武嚇影響對國家信心」。

中國共產黨正召開第19次全國代表大會，明天將閉幕。昨天晚間舉行題為「中國特色強軍之路邁出堅定步伐」的集體採訪，邀請解放軍空軍航空兵團團長劉銳等4名黨代表出席。劉銳曾駕駛轟6K轟炸機赴西太平洋訓練，他說，共軍實施遠海遠洋訓練2年多，已實現「常態化、體系化和實戰化」，今後「還要加大寬度、深度、廣度」。

立法院外交國防委員會今天就「國軍獵雷艦執行進度」召開專案報告，國防部副部長蒲澤春、財政部次長蘇建榮、金管會副主委鄭貞茂與一銀董事長蔡慶年等人列席報告並備詢。

陳中吉會前受訪時回應媒體提問說，我國國軍嚴密監控周邊海空狀況，也在不影響機密保護的情況下，適時公布中共軍機船艦實施遠海長訓的訊息。陳中吉說，我們了解他們相關的訓練，預測未來將進入常態化，也做了相關應處作為，希望國人不要因為文攻武嚇，影響對國家信心和支持。陳中吉強調，國軍正積極推行國防自主、發展不對稱戰力，盼國人支持。