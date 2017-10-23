國民黨今開設刑堂圍剿 李永得：我不會道歉

客委會主委李永得說，再遇到徐委員，他會非常懇切，一五一十地把對花蓮、客家鄉親的用心，用客觀的人證、案例來做說明。（記者劉信德攝）

2017-10-23 09:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕客委會主委李永得上週在立法院備詢時與國民黨立委徐榛蔚為預算槓上，李嗆言「我是對你非常有意見」，雙方砲火不斷；李永得今早受訪強調，「我不會道歉」，對她現在還是很有意見。

國民黨召委鄭天財上週五臨時變更議程，排定今日內政委員會由李永得進行專案報告，李隨後在臉書發文指國民黨要「開設刑堂」圍剿他，並揶揄「我真的好怕怕」。

李今天受訪指出，大家幽默一點，這個ㄒㄧㄥˊ是行動的「行」，可以有一點想像，立法委員讓客委會在今天有機會對預算做完整論述，這是非常好的機會。

李永得也說，再遇到徐委員，他會非常懇切，一五一十地把對花蓮、客家鄉親的用心，用客觀的人證、案例來做說明。

針對立法院國民黨團要求必須道歉，李今日重申，「我不會道歉」，因為道歉也要有個理由，認為對的事情，絕對堅持到底、絕不妥協，「所以不會道歉」！

對於外界戲稱他是最狂主委，李永得也說，「我哪裡有狂，我一向都非常謙虛」，對社會各界、客家鄉親及立委提出任何意見，一定都是詳盡做說明，一直是秉持非常謙虛態度。

李永得認為，政務官也有政務官的人格，大家一定要彼此尊重，「在這基礎上我做得並沒有錯，我對她（徐榛蔚）現在還是很有意見」。

李永得：不能沒計畫就要匡列預算

李說明，這意見就是民意代表爭取預算，是立委職責所在，但爭取國家預算，不能沒有任何計畫，就要求要匡列預算給她，「對這個我是有意見的，應該要照規矩來」。