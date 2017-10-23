若政府條件妥適 台船：願併慶富續造獵雷艦

慶富造獵雷艦風波持續燃燒，台船公司評估接手可能性。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-10-23 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕台船公司董事長鄭文隆表示，若政府條件妥適，台船有意願接下獵雷艦承造工程；據經濟部官員表示，若要配合政策與造艦時程，由台船併下慶富造船，是最省時省事的作法，但前提是慶富的帳務要清理乾淨。

台船併慶富 前提是慶富帳務清理乾淨

據國防部資料顯示，總金額358億元的6艘獵雷艦國造案，自2013年執行至2025年。因為慶富發生財務危機，造艦計畫恐會因此延後。

台船：曾質疑慶富得標資格

台船主管表示，2014年獵雷艦決標時，他們就曾高度質疑慶富的得標資格，不僅國防部找來的評審評分不公平，慶富提出的投標書規格，也不合國防部招標規範，最後甚至出現台船與慶富評分同分，用抽籤來決定得標者的荒謬結局。

台船當年為此曾向公平會申訴主張獵雷艦決標無效，但是公平會裁定決標結果有效，且經濟部也來勸說台船，「哪有國營事業在告政府部門的？」台船因此才作罷。

6艘獵雷艦2025年前完成非常緊迫

台船主管指出，6艘獵雷艦若要如期全在2025年前完成，時程非常緊迫，若國防部要與慶富解約，解約後要清算造艦進度及計算價值，接著要重新訂定招標規範進行招標，曠日費時變數甚多；就慶富造艦現況進行清算，釐清責任與財務責任後，由台船以併下慶富的方式，承接造艦計畫後續工程，是對國防與聯貸銀行影響最小的方案，但前提是政府必須給了台船相對的優惠條件，才有能力去接下慶富這爛攤子。