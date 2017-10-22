賴揆盼金門成低碳示範島 全力支持建設計畫

2017-10-22 23:27

〔記者吳正庭／金門報導〕行政院長賴清德今天到金門關切用電問題，強調台灣應積極發展再生能源，金門的風力及太陽能發電最有優勢，台電公司應將金門作為示範區，落實金門成為「低碳示範島」。

此外；行政院發言人徐國勇表示，政府現階段沒有任何漲電價的規劃；金門有很好的觀光發展條件，不一定要靠博弈。

賴清德出任閣揆首度走訪金門建設，縣籍立委楊鎮浯、縣長陳福海陪同視察金沙太陽光電系統、風力發電站和水頭塔山發電廠，隨行的有國發會主委陳美伶、台電總經理鍾炳利等人。

賴清德說，金門是離島，資源不足，勉勵台電公司要做到「不斷電、不停電」。台電應避免因電力發展不足，造成金門的發展停頓，要了解縣府相關發展計畫，預估未來可能的發電量，及早因應。

賴清德指出，金門風力發電部分，可參考國外的小型風力發電；太陽能可採家戶分散式發電。

他說，行政院為解決「5缺」的缺電問題，並達成2025年非核家園目標，正研議可行的技術及財務模型，以推廣家戶型太陽能設備，需台電提供專業技術。

有關再生能源對原電力系統衝擊的「鴨子曲線」問題，須及早因應並提供可行策略，包括智慧電網、智慧電表及加強儲能等，讓台電公司執行。必須以解決問題為導向，在金門累積經驗、建立模型，再於台灣本島複製執行，才能創造多元優勢。

針對軍公教加薪3％的人事費用，賴清德特別幫陳福海說話: 「他有爭取」，但這次歲出歲入有短缺的縣市中央全部補助，沒有短缺的就請縣市政府自己負責；但在其他需要的地方，行政院會予以協助。對此，賴清德表示，行政院無法破例，要向金門縣政府說聲「抱歉」。

曾在金門服役、也曾是金門姊妹市台南市長的賴清德說，其他只要是金門縣政府提出的計畫可行，行政院一定全力支持，例如縣長陳福海提出醫療健康專區、汰換老舊自來水管、電纜地下化等8項建設計畫的經費支援，相信「絕對比縣長要求的50億元還多」。

另外，針對媒體質疑未來發展非核家園是否可能造成整體電價上漲，行政院發言人徐國勇表示，以現在來計算可能太遠了，基本上，政府現階段沒有任何漲電價的規劃。

被問及金門28日將舉辦博弈公投，徐國勇也表示「個人意見」，金門有很好的觀光發展條件，不一定要靠博弈；單單金門的戰地坑道等等，都是全世界獨一無二的風景，金門有好的發展契機；當然，博弈公投是人民權利的行使，我們尊重。