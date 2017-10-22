陳亭妃南區後援會成立 王幸男：南市首位女市長

2017-10-22 18:34

〔記者王俊忠／台南報導〕參選下屆台南市長的民進黨立委陳亭妃，今天下午在南區夏林路舉行南區後援會成立大會，現場擠進兩千多位支持群眾，場面盛大。前立委王幸男再次站台肯定陳亭妃，他說下屆台南市長要選不一樣的，要選陳亭妃成為台南第一位女市長。

在陳亭妃走遍原南縣區成立二十二個後援會後，她在今天下午走回台南市區，成立市區首個後援會，出席支持的除了黨籍議員外，包括無黨籍議員莊玉珠、林炳利、趙昆原、謝財旺都到場站台力挺；賴清德嫡系的南區市議員呂維胤也到場露臉致意，但他未上台、先行離去。

王幸男表示，陳亭妃為了黨內初選已走遍原南縣區，很辛苦，女性有耐心、「幼秀」（意即細緻）的特質，不像男性的粗獷，過去台南市都是男性當市長，這一次我們要選出不一樣的女性市長。像高雄茄萣海岸線，有細心陳菊女市長的開發變的很漂亮；南區黃金海岸卻沒有同樣光景，希望陳亭妃擔任市長後做好黃金海岸建設。

陳亭妃也說，台八十六快速道路接通南區灣裡後，南區人口並未增加，要設法讓南區成南市的門戶並能留下人口，為此她推出翻轉南區的三大願景，一是分期規劃、遷移南山公墓；二、改善機場門戶：推動國際線航廈、軍民用飛機分流、改善交通動線，提高整體運能，放寬周圍保護區飛航、建築管制，引導朝精緻農業發展。

三、重現黃金海岸：持續植樹護沙、緩減海岸線侵蝕，配合台十七線東移，整合海岸防風林、規劃大型濱海公園，整體招商吸引民間資源挹注，串聯台南西部濱海觀光。