習近平19大提強軍計劃 專家不排除恐尋求「實戰」經驗

習近平在19大提到強軍目標，專家表示共軍不排除尋求「實戰」經驗操練新的體系。（美聯社）

2017-10-22 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平在19大中，提到強軍目標，在報告中，習近平提及「堅持走中國特色強軍之路，全面推進國防和軍隊現代化」，並希望能達到2020年基本實現機械化並於資訊化建設取得重大進展、2035年國防和軍隊現代化、本世紀中葉把解放軍全面建成世界一流軍隊共3項目標。而專家評論表示，習近平所提出的時間是正常且合理的，且不排除將會有「實戰」之舉。

據《風傳媒》報導，習近平自上台後就一直大力整頓軍隊，所主導的軍事體制改革分為把原先的「四總」即總參謀部、總政治部、總後勤部和總裝備部，整改為15個部委與人事編制和數量的改革，以及優化結構、調整規模兩大部分。

據《中央社》報導，《鳳凰衛視》評論員宋忠平表示，中國軍事體制改革還未結束，還需要時間磨合，才能真正提升作戰能力。香港智明研究所研究總監許楨與中國問題專家劉斯路認為，解放軍雖近幾年擁不少先進武器，因放棄前蘇聯軍隊作戰指揮系統改成美國軍隊模式，造成編制完全不同、變化太大，因此還需一段時間適應及磨練。

根據分析指出，此次解放軍改革，最重要的是戰區直接指揮前線打仗，不像以前逐級下達，當中又涉及軍隊的機械化和資訊化。但在資訊化方面，中國與美國相去甚遠，因此在擁有大批先進武器之後，還須很長一段時間適應才能達到美國水準。

而解放軍久無作戰經驗是最大的問題，是否會尋求「實戰」用來驗收新體制與磨練武器效用，則是備受重視的一環。