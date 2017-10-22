19大藍破功 美麗中國路迢迢

「眾所期盼」的19大藍沒有出現。（法新社）

2017-10-22 17:10

中共19大現場側記

〔中央社〕APEC藍、閱兵藍、一帶一路藍，北京近年每辦大事，總以鐵腕限產措施營造藍天，掩飾霧霾之都形象。這招卻在中共19大破功，多天來霧霾鎖城，似乎暗示建設「美麗中國」長路迢迢。

15日傍晚，記者搭乘的班機降落北京首都國際機場前，望向窗外，京城上空一片灰濛濛。當下未知是霧還是霾，下機後打開手機一查，細懸浮微粒（PM2.5）指數超過180。

以北京標準來說，這是空氣「中度汙染」。但若依世界衛生組織（WHO）標準，這種空汙已達危害身體健康程度。

出機場搭上計程車進城，奔馳在高速公路上，司機沒有關窗，車內乘客不斷呼吸到「新鮮空氣」。過了約10分鐘，喉嚨愈來愈難受。仔細一聞，這空氣有種難以言喻又似曾相識的柴燒味。

果真就如苦中作樂的外地人曾說的，「霾還是北京的純。」

為了身體健康，趕緊戴上口罩。無奈之餘也只能感慨，霾，竟然是北京送給湧入採訪中國共產黨第19次全國代表大會的境外媒體的「見面禮」。

北京的霾害惡名昭彰，冬季供應暖氣時特別嚴重。百姓苦不堪言，也對北京的國際形象造成極大傷害。

為避免「模糊焦點」，從2014年11月亞太經濟合作會議（APEC）年會、2015年9月抗戰勝利70週年閱兵，到今年5月「一帶一路」峰會，北京都早早要求周邊省市重汙染企業限產，最終打贏「藍天保衛戰」。

中共19大前夕，北京故技重施，1個月前就下令周邊地區眾多工廠停產、限產，還擴及水泥、燃煤以外產業，不少業者叫苦連天。19大開幕前後，灑水車也頻繁在長安大街等重點道路作業，防止路面揚塵。

但「眾所期盼」的19大藍沒有出現。

18日開幕當天天公不作美，陰雨綿綿。從19到21日，北京城區多雲時晴，即使出太陽，天空不是深藍，也不是淺藍，而是抹上一層灰的「髒藍」。PM2.5指數在150到200之間遊走。

弔詭的是，這段期間陸媒報導「有志一同」不提霧霾，北京氣象部門也只發了大霧黃色預警。

為了讓19大「勝利召開」，霾成了陸媒絕口不提的「佛地魔」。這霾從何而來，官方也沒有提出解釋。路上行人戴起的口罩，彷彿道出民眾說不出的苦。

過去數十年，環境成為中國大陸經濟快速發展下的犧牲品，水、空氣、土壤汙染尤其嚴重。

中共總書記習近平所做的19大工作報告點出「新時代」中國大陸社會主要矛盾，是「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」，還花了不少篇幅闡述生態環保理念。

但從中共19大期間北京防霾的治標措施無法顯效可看出，大氣治理若不治本，就算有短暫藍天，也只是枉然。習近平宣示要建設的「美麗中國」，也將是難以企及的目標。