台中花博倡石虎保育 將推自治條例保障

為強化石虎保育作為，中市府研擬石虎保育自治條例，讓石虎保育獲得法律保障。（台中市政府提供）

2017-10-22 15:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博因保育石虎更改場地，國際園藝生產者協會因而將國際花博升級為世界花博。市府除以石虎作為花博吉祥物外，也正研擬石虎保育自治條例，將成為全國第一個將石虎保育法制化的城市。市長林佳龍今天說，將以后里作為石虎保育示範區。

市府說，目前全台石虎現存總數不到500隻，主要分佈於苗栗、南投，位於苗栗與南投中間的大甲溪流域可能將石虎棲地分成南、北兩個子族群，使得南北石虎可能因為地理障礙造成交流上的限制，不利繁殖。因此，居於地理上關鍵地位的台中市，更應積極做好石虎保育，打造石虎南來北往的生態廊道，實質增加石虎數量。

為強化石虎保育作為，市府已召開跨局處會議，由林佳龍市長主持。市長於會中表示，石虎是花博吉祥物，期盼透過石虎的保育，讓花博更具意義，也藉此凝聚市民的向心力、提升光榮感。

林市長指出，未來將以后里作為保育石虎的示範區，透過減少環境用藥、防止路殺等措施，為石虎打造友善環境。市府目前正研擬石虎保育自治條例，他也要求各局處設定短中長期保育目標，市府也將邀集中央，討論後續共同保育石虎的作為。

市府指出，除了訂定自治條例，市府將針對石虎分佈區域進行棲地營造或棲地重建，也會落實犬、貓傳染病防治，降低疾病對石虎的影響，並推動農藥與環境用藥安全合理使用，為石虎打造安全生活環境；不僅如此，市府也會加強改善石虎分佈熱區的水利、道路及交通設施，減少路殺發生，並在石虎分佈熱區加強巡邏、嚴格取締非法獵捕石虎，全力守護石虎的安全。