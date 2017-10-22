總統府新南向辦公室 明年預算僅74萬元

2017-10-22 15:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕新南向政策辦公室今年度編列預算195萬元，明年編列74萬元，總統府解釋，今年新南向辦公室依照實際需求樽節支出，全年預算執行率預估約在4至5成，經過檢視相關問題後，在不影響辦公室運作成效下，明年度預算已參照今年情形核實調整。

針對媒體報導總統府新南向政策辦公室預算執行率有偏低情形，總統府發言人林鶴明表示，新南向政策辦公室成立以來，無論在輔佐總統相關政策進行與協助國安會等部門研擬新南向相關政策上，都有卓著成效，若僅以7月底前預算執行情形論斷，不僅無法反映出尚在進行中的計畫，藉以評估計畫成效和全年度執行率更恐失真。

林鶴明說，新南向政策辦公室今年度編列預算僅195萬元，多數為出國考察與會議預算。也由於上半年主要業務在於政策方針的整合與規劃，以致相關預算的執行率偏低。而經盤點下半年工作項目，全年度執行率預估在4成至5成之間，其中由於原編列出國考察及會議經費之實際需求降低，因而核實管控相關預算，避免浪費，年度結束時，未執行的出國經費將會繳回國庫。

林鶴明進一步說明，由於行政院經貿談判辦公室成立後，也同時肩負新南向政策推動業務，總統府新南向辦公室之功能因而逐漸調整；另今年初原新南向辦公室主任黃志芳轉任外貿協會董事長，也於第一線實質推動相關業務，主任一職改由國安會諮詢委員傅棟成兼任。在組織功能及人員調整的因素下，出國需求因而降低，新南向辦公室便核實管控相關預算，不為衝高預算執行率而做不必要的支出。

林鶴明表示，過去這一年來，新南向政策辦公室除了作為總統在新南向政策的幕僚諮詢單位，供作徵詢並彙整產、官、學等各領域專家對於新南向政策之建議，作為形塑相關政策方針之基礎。更協助國安會等部門具擬五大旗艦計畫及三大潛力領域的政策建議，成效良好。至於明年度預算編列，總統府也已參照今年度業務推動的實際需求，將新南向辦公室預算核實調整為74萬元，與今年預估的執行數相當。