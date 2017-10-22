花媽訪澳 交流新舊共生產業創意

2017-10-22 14:18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊率市府團隊訪問澳洲，今天參觀位於雪梨市的全球最大共享工作空間WeWork雪梨Pyrmont據點，及百年製派工廠重新活化的The Ground of Alexandri，了解澳洲民間如何投入舊空間改造和營運模式，及當地青年創業與新創產業生態。

WeWork是2010年於美國創辦，陸續在世界各重要城市設立據點，雪梨就設有3處，現已成為全球最大共享工作空間經營團隊。Pyrmont據點則是運用原為木造老工廠的空間，活化再利用。

同樣是舊場域的The Ground of Alexandria，位在雪梨工業管理區，原為一座百年歷史的工廠，目前由民間創業家與知名咖啡師主導，集結設計、烹飪、甜點、園藝等各專業領域，將這座老工廠打造成雪梨城內獨特的綠色莊園。園區內有餐廳供應咖啡與餐點，周末舉辦的假日農夫市集及有機產品，更是當地居民重要的週末活動，而獨特的舊廠房氛圍，現在更是雪梨當地新人舉辦婚禮的熱門地點。

陳菊表示，高雄過去是一座重工業的城市，市府近年推動城市產業轉型，期許高雄成為對年輕創意最友善的城市，陸續成立「駁二共創基地」、「打狗數位內容創意中心」、「R7創藝所在」等新創基地，構建屬於高雄的新創活力圈。

陳菊說，位於高雄港邊的駁二藝術特區，自2006年接手營運後，逐一將港區及周邊具有歷史意義的舊建築保存下來，納入園區，透過豐富的藝術展演活動、特色品牌的加入，已成為到高雄市必訪的水岸文創廊帶。

陳菊強調，新舊共生已為世界潮流，高雄也將在尊重歷史的脈絡下，逐步打造亞洲新灣區，讓高雄成一座對新舊共生最友好的創意城市。