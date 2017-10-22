美國前亞太助卿訪台 外交部：深化夥伴關係

2017-10-22 12:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前亞太助卿羅素（Daniel Russel）今應邀來訪，將在台灣停留4天，拜會我官員交換意見。外交部今表示，羅素來訪彰顯台美情誼，也有助深化雙方夥伴關係；美國在台協會（AIT）今也發布新聞稿表示，羅素將與台灣當局、學界與意見領袖及AIT進行會面。

美國國務院前亞太助卿、現任「亞洲協會政策研究院」駐點外交官兼資深研究員羅素，應我國政府邀請，於今日（22）日訪台，將停留至25日。

外交部今發布新聞稿對羅素表達誠摯歡迎。外交部表示，此次為羅素首度來訪，在台期間將在政大發表演講，另也將拜會政府部門，實地瞭解我國政經發展、外交、國防及兩岸政策，並就台美關係及未來發展合作交換意見。AIT也說明，羅素在台期間將與台灣當局、學界與意見領袖及AIT進行會面。

外交部並說，羅素應邀來訪，不僅彰顯台美兩國友好情誼，也有助進一步深化與廣化雙方夥伴關係。

羅素為美國國務院資深職業外交官，於歐巴馬政府任內、2013年7月至2017年3月擔任東亞暨太平洋事務助理國務卿。在此之前，羅素並曾任總統特別助理暨國家安全委員會亞洲事務主任。

羅素將於10月24日於政大發表講題為「台灣，美國，與世界」的專題演講。