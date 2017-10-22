媒體還原獵雷艦開標現場 工程會稱慶富得標沒異議

慶富集團遭檢調搜索，圖為首艘獵雷艦於義大利新造情形。（慶富提供）

2017-10-22 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕獵雷艦案風波不斷，立委質疑台船與慶富競標分數一樣，最終是用抽籤決定，過程是否過於輕率。對此媒體報導指出，行政院公共工程委員會的爭議判斷書內容中，海軍依規定採取抽籤決定，並未對廠商間有差別待遇，且會議紀錄顯示，台船當天先抽籤卻沒中，運氣較背。

《上報》取得工程會對此案的判斷書報導指出，台船和慶富的評定結果為4比4，因此海軍用電話通知廠商將抽籤，抽籤結果序位一為慶富公司、序位二為台船公司。台船對此表示不服開標結果，認為海軍對廠商有差別待遇，例如通知晚間7點前來抽籤，慶富遲到10分鐘，還可以參加抽籤，並指出慶富代表原本有表明已無抽籤意願，但海軍給慶富時間考慮，此舉有違公平性，因此提出申訴。

爭議判斷書則指出，慶富代表簡良鑑當天有建議應再次開標，重新辦理評選，但在當晚7點10分時，雙方已同意依規定辦理「抽籤」作業，不過當時台船代表曾國正有請委員再次考慮慶富公司能否參加本次抽籤。簡良鑑當時表示，並未要「放棄」抽籤作業，只是提出相關建議，讓在座委員為予以討論，絕無放棄的意思。最後經評選委員檢視15分鐘錄影帶資料後，認定慶富公司並無放棄抽籤之意向，最後順利進行抽籤作業。

爭議判斷書也強調，不應以有建議，就推論卻放棄競標或抽籤。因此在2015年9月25日工程會審議判斷確認「獵雷艦」 案採購決標過程均符法令規定，以部分駁回部分不受理來結案。