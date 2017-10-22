中國欺負台灣人、還要給同樣待遇 政大教授：能不害怕嗎？

習近平在19大開幕式特別提到，尊重台灣現有的社會制度和生活方式，也表示「台灣同胞與中國同胞將享有同等待遇」。（路透）

2017-10-22 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共十八日舉行十九大，中國國家主席習近平在開幕式提到，「尊重台灣現有的社會制度和生活方式」，也表示要讓台灣享有與中國的同等待遇。政大台文所教授陳芳明則在臉書表示，中國在欺負台灣人之餘，還要進一步給台灣人同樣待遇，「我們能不害怕嗎？」。

陳芳明表示，《經濟日報》一篇報導指出，中共建國已達68年，現在又晉升為世界強國，但中國百姓卻還在期待著家裡有一個衛生間，「人民的待遇仍然停留在前近代的生活水平，一座現代馬桶似乎還非常遙遠」，因此，當習近平承諾讓台灣與中國同等待遇時，「我們不但哭笑不得，也忽然很害怕習主席」。

「現代化不是只要求一座馬桶，而是所有的人權條件也必須跟著提升」陳芳明指出，看完這篇報導讓他更關心李明哲。陳芳明說，李明哲已經被監禁218天，且也被認罪了42天，他在監獄裡的待遇，令人不敢想像。

陳芳明批評，中國現代化應是整個人權觀念的提升，擁有一個衛生間只是基本人權的最低要求，中國給人民這樣的待遇，應該要感到羞愧；陳更直言，中國「欺負台灣人之餘，還要進一步給台灣人同樣待遇，我們能不害怕嗎？」。