國民素質差選出蔡英文？柯文哲：怎麼不說我暗諷馬英九？

台北市客委會22日舉辦「2017台北客家義民嘉年華」挑擔踩街活動，台北市長柯文哲（前右）挑起扁擔率領遊行隊伍一同擊鼓出發。（記者劉信德攝）

2017-10-22 10:32

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前說，台灣國民素質不夠，才會選出這樣的總統，即使自己出來選總統，也不會選上。柯今受訪被問是否暗諷蔡英文？柯說，「怎麼不說我暗諷馬英九？」

總統蔡英文、台北市長柯文哲，今上午出席「2017台北客家義民嘉年華挑擔踩街」啟動儀式，兩人同台擊鼓，為活動揭序幕，但並無互動。

柯文哲接受媒體聯訪，記者問，與總統互動好像沒有很多，柯說，要互動另外，不需要在這裡。

記者問到，日前柯說「台灣國民素質不夠，才會選出這樣的總統，即使自己出來選總統，也選不上」，是否暗諷蔡英文？柯說，「怎麼不說我暗諷馬英九？」

至於第一果菜市場改建要耗時7年，柯說，事前知道，但還是太久，會再看看有無其他方法，預算已有140億，也確定要開工，只是工期大家還是有意見，但他認為工期要設法縮短。

記者問，江宜樺最近單車環島，外界認為是在備戰台北市長。柯說，「沒有啦，你怎麼不說他在練身體？有空去環島一次也不錯。」

另外，究竟是哪位總統核心幕僚是否有找會面，柯先說，「我為什麼要跟你講？」記者頻追問，柯未答覆，並看著媒體回問「你哪一台的？」

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