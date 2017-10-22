蔡英文：台灣在能源轉型上已做好準備

蔡英文總統22日出席「2017永續科學國際研討會」開幕式。（記者張嘉明攝）

2017-10-22 10:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中研院今舉辦「2017永續科學國際研討會」，總統蔡英文出席時表示，世界各地的自然災害強度越來越強，全球和台灣都深刻感受到氣候變遷帶來的劇烈變化，並表示台灣政府已在永續發展議題上盡其所能做出貢獻，像是透過國際投資的彰化外海風場、攸關二氧化碳排放量的前瞻基礎建設計畫也在立院通過，台灣雖非聯合國成員，卻已做好能源轉型準備。

「2017永續科學國際研討會」邀請歐美日韓等數十國，近500位專家學者及政府顧問參與，會中邀請國內外專家學者共同針對「能源轉換」及「空污與健康」兩大國際間重要議題，提出永續發展可能性，以共同因應空氣汙染及能源轉換所面臨的問題。

蔡英文在會議開始前出席致詞，她表示，各國對於永續發展議題需求迫切，因為極端氣候不斷重複發生，如台北今年達38.5度創下歷史新高，36度以上高溫更連續達16天，全球氣溫也在過去3年寫下紀錄，這是氣候變遷的現況，台灣也應承擔責任；並引用美國前總統歐巴馬的話:「我們是面臨氣候變遷的第一代，也是能改變的最後一代」。

蔡英文說，過去台灣政府非常努力讓能國內能源產業能跟上國際腳步，並增加再生能源比例，因此全球最好的風場之一就在彰化外海，降低二氧化碳排放量的前瞻基礎建設計畫也在立院通過，她也表示，能源轉化必須要有產業參與，而台灣確實在綠能產業上有潛力成為全球領導之一。

蔡英文表示，改善空汙和PM2.5也是政府首要目標之一，政府不僅祭出獎勵措施，在法規上也對工廠管理和汽機車排放量更嚴格；台灣雖然非聯合國一份子，也在全球環境議題上做出相當多的努力貢獻，並做好準備。

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