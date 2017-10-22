談台灣領土範圍 他轟：國民黨別再做大中國蠢夢！

2017-10-22 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王育敏日前質詢行政院長賴清德時，頻問我國固有疆域，包含台澎金馬、大陸與否，當時賴回，自己哪管得到中共總書記習近平管轄的範圍。而中研院近代史研究所副研究員陳儀深，昨出席文化論壇時，則直言台灣領土範圍，應含台澎金馬。對此，時代力量立委徐永明也認同其說法，並嗆「國民黨不要再做大中國的蠢夢」！

臉書粉專「徐永明」昨分享本報報導，並撰文指出，國民黨日前藉「固有疆域」質詢賴清德，「意圖挑起糾纏台灣已久的國家認同問題」。徐直言，藍營「擁抱大中國思想，對疆土的想像，仍停留於秋海棠或老母雞」。然而，陳儀深主張台灣領土範圍，應含台澎金馬。徐表示「這種認定，才是台灣大多數人民所認同的現實」。

徐永明舉例，台澎金馬等地區的民眾，過去曾多次選出台灣總統，此等「集體總意志的表現」，形塑出「特定主權疆域內的國家認同感」，絕非藍營與中國合謀可抹滅。另外，台澎金馬不僅擁有自己的軍隊，還有政府與人民，「這個國家的未來」只有「這2300萬人」，才有權利決定，「不容北京說三道四」。

徐永明說，經過多番政黨輪替、深化民主自由價值，「我們都是台灣人」形成一國家認同，且愈趨穩固，若藍營再藉題「挑動敏感神經」，「反而只會被民眾當神經病」。徐在文末提到，「台灣領土就是台澎金馬及其附屬島嶼」，應不分黨派捍衛，而非幻想擁有秋海棠，「做大中國的蠢夢」。