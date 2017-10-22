選情丕變？朱立倫「鐵人」VS侯友宜「櫻櫻美代子」

新北市長朱立倫（中）上山下海趕行程。圖為本月21日為萬里蟹品牌慶生。（資料照，記者林欣漢攝）

2017-10-22 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長選舉，副市長侯友宜被認為很可能參選，且是由市長朱立倫一手推薦，但是，近大半個月來卻悄悄發生變化，本來應該密集行程的侯友宜，卻變得行程「很涼」，反而是有意低調的朱立倫卻展開「鐵人行程」，讓敏感人士臆測「侯副接棒參選出現變數？」

《新頭殼》報導，大半年來，朱立倫為拉抬侯友宜，刻意減低行程，儘可能讓侯友宜出席，密集曝光，不過，最近「鐵人行程」換人，改成朱立倫密集跑行程，反而讓侯友宜「涼」在市府；化身「櫻櫻美代子」，行程變化，讓政壇人士觀察，似乎新北選情正在改變當中。

據統計，本月14日朱6個行程、侯只有晚上1個行程，不過，後來因大雨，各取消1個行程。朱市長19日有5個公開行程或會議、20日上午一再換裝、換鞋連跑5個行程，累得陪同員工到中午12點才「吃早餐」，下午2點，朱立倫再換西裝、皮鞋主持頒獎。

21日上午依舊是上山下海連趕4攤，從8點50分汐止活動、9點45分林口區親子健行、10點20分新莊就業博覽會、11點30分萬里區漁會活動。反而是侯友宜行程，整個白天都沒有外出行程，只有晚上悠閒地到市府3樓參加眷村文化節聯歡晚會；今天，朱有4個公開行程，侯副則無行程。

不過，《自由時報》則報導，昨21日一早，侯友宜到三重區出席一場健走活動，跟前行政院長游錫堃同台，並非沒有外出。