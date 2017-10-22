揭密！國安會曾為國民黨「國庫通黨庫」沙盤推演

國安會轄下的「國家建設研究委員會」在1986年10月，預先對於蔣經國宣示解除戒嚴及允許組黨政策後，「政治情勢演變中可能觸發之重大問題」提出研究並擬對策。（國史館提供）

2017-10-22 08:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕國史館日前把「蔣經國總統文物」全數上網，相關檔案揭露，國安會在1986年10月時，已針對解嚴（1987年7月15日）後國民黨可能遭遇的情勢預作沙盤推演，包括遭批其深入軍警、學校、情治與司法機關、「國庫通黨庫」等。政大台史所教授薛化元強調，解嚴是蔣經國為黨外人士突破黨禁所做的「被動因應」，並非主動所為。

蔣經國是在1986年10月7日接受美國「華盛頓郵報」發行人葛蘭姆訪問，透露將解嚴。根據國史館檔案，在國際媒體報導後，國安會轄下的「國家建設研究委員會」，對於「政治情勢演變中可能觸發之重大問題」，包括黨政關係、政治運作、新聞傳播、學校管理與群眾運動等提出研究並建議擬具對策。

其中提到新政團可能提出的要求，包括執政黨不得在軍中、警察、情治及司法機關、學校推展黨務；執政黨與各級行政機關應徹底分離；此外，「執政黨之一切黨務活動，不得動支國防、行政與事業機關之經費。」

薛化元表示，當中討論的內容，正是當時的現狀，事實上，雷震等人創辦的《自由中國》，早在1950年代，對於國民黨的黨政不分，介入軍警、司法、學校與行政機關多所批評，也質疑救國團是黨政不分下的產物。

對於「國庫通黨庫」，薛化元指出，《自由中國》曾在社論提到，「縣市黨部的經費，由縣市政府在『人民團體補助費』及種種名目項下撥給，已為人盡皆知的『秘密』」。而救國團是國民黨改造學生與校園的組織，預算卻來自政府，吳國楨擔任台灣省主席期間，曾因拒編預算給救國團，與蔣經國爆發衝突。

擔任行政院長並兼國民黨副總裁的陳誠，曾在1963年10月的國民黨中常會上坦承，「現在黨費每年由政府預算負擔者，已達一億餘元，幸立法院中，本黨同志佔多數，易於通過，此後是否順利，殊難一定。」

中研院近史所副研究員陳儀深表示，戒嚴體制下，國民黨與政軍一體，蔣經國晚年順應時勢解嚴，但仍限制人民的集會結社自由，直到李登輝主政後，台灣才有真正的自由與民主。而從檔案可知，蔣經國當時擔心的統戰，至今仍有增無減，但是，「今日是誰勾結外力妨礙台灣安全呢？」台灣人民或可三思。