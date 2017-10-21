時代力量備戰2018 進駐竹市舊城區新據點

2017-10-21 21:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕時代力量新竹黨部在新竹市舊城區的服務據點市義軒，今天起在新竹市中山路67號開幕，黨部主委邱顯智以「舊城區新時代」為主題，帶領同仁宣示深耕草根、傾聽基層的決心。邱顯智並表示，未來的市義軒，就是一個讓年輕人的行動力，用更具創意的形式，持續深入新竹各領域的基地。

活動由黃瑞誠以布袋戲表演「武松打虎」開場，長期鑽研如何將布袋戲帶入教育場域的他提到，新竹舊城區是非常具有文化特色的地方，很開心見到年輕人願意在這塊領域上耕耘，期待時代力量能夠為新竹帶來更多活力。

邱顯智表示，能夠租下這棟超過80年的老屋，非常幸運也非常感謝眾多支持者，願意提攜年輕人，給我們機會實踐活化文化資產的理想。時代力量期待透過這個空間，與市民有更近距離的接觸，傾聽社會真正的需求，同時也宣揚時代力量的價值與理念，藉此號召更多有志之士加入我們。另一方面，時代力量也希望打破政治場域私有化的問題，能夠推進更多有助公共利益的事情。2018年，新竹黨部絕對會在每一區都推出非常優秀的候選人。

北區主任林彥甫則表示，市義軒的空間牆面不補平、掛招牌的地方也沒重新粉刷，其實是想保留這些歲月痕跡的故事。市義軒只是個起點，未來服務將會從新竹市最中心的地方，拓展到全市各個角落。第一個系列活動是真人故事館，每週四晚上邀請各種不同背景的人來分享自己的生命故事和專業領域。希望藉由輕鬆聊天的方式，讓大家更了解這個城市關於人的樣貌。