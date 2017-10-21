反賭聯盟金門催票 執行長：別忽視「不同意」票的重要性

2017-10-21 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「反賭博合法化聯盟」今（21）日下午在臉書粉絲專頁發表新聞稿聲明，關於金門博弈公投，台灣反賭聯盟先行抵金觀選，結果發現后沙與安岐聚落反賭選民佔上風。反賭聯盟執行長何宗勳也在聲明中呼籲金門居民，不要忽略到投票所投下「不同意」票的重要性。

根據反賭聯盟的聲明，金門博弈公投將於一週後的10月28日舉行，台灣反賭博合法化聯盟昨（20）日抵達金門，並於今日開始進行金門公投觀察。上午以抵達金寧鄉后沙與安岐聚落進行公投選情觀察的第一站，並獲得不少居民熱情歡迎。

反賭聯盟執行長何宗勳表示，在兩小時內的訪視發現，有不少的人因不清楚知道「博弈公投採相對多數決，只要輸一票就輸了」的機制，而忽略到投票所投下「不同意」票的重要性。而且非常高比例的人，雖然反賭，卻不知道出來投票的重要性，經過溝通講解，大都願意出來投票。因此，如何鼓勵出來投票，將是本週最大關鍵。

聲明也指出，雖然反賭佔多數，促賭佔極少比例，但因為促賭方隱性力量強大，不可忽視。何宗勳呼籲，必須更積極鼓勵反賭方當天到投票所投下「不同意」票，將反賭的理念化作實踐，方能有效地將博弈產業阻擋在金門之外，以守護金門的美好。

此外，由金門本地青年組成的「金門反賭場連線」，今晚7時也在山外車站前球場舉行「金門祈福晚會來」，並將在明天下午3點到5點舉行反賭誓師大遊行，表達堅定的反賭立場。

原聲明稿請至「反賭博合法化聯盟」粉絲專頁：

台灣反賭博合法化聯盟 新聞稿2017/10/21