「廊橋」文化統戰？ 南投議員與縣長隔空口水戰

南投縣長林明溱出席集集鎮「浙江泰順廊橋動土典禮」時，反駁「文化統戰」之說。（記者謝介裕攝）

2017-10-21 16:09

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣集集鎮武昌宮今日舉辦「安座入火週年慶暨浙江泰順廊橋動土典禮」，民進黨南投縣黨部主委暨南投縣議員陳昭煜雖未出席，但仍與南投縣長林明溱隔空「口水戰」，強烈質疑廊橋是中國「文化統戰」的技倆之一，林明溱除予以駁斥以外，也強調，兩岸文化交流就是促進兩岸和平發展的最好方式，相信廊橋一旦完工後，一定會為地方觀光發展帶來正面加分效果。

武昌宮是集集鎮信仰中心之一，此次活動除了吸引來自全台各地宮廟共襄盛舉以外，鎮長陳紀衡、代表會主席吳大村等地方各級民代也都踴躍出席，縣長林明溱與縣議員陳昭煜2人，雖然都是集集人，但因之前對於「廊橋」建造的看法毫無交集，如今動土典禮，彼此的互動也格外引人注目。

南投縣長林明溱致詞表示，「廊橋」具有歷史文化意義，不但可成為地方觀光的亮點，且對兩岸和平發展也有正面幫助，怎料，當地竟有民代反對興建廊橋，並指縣府引進廊橋是風馬牛不相及之事，令人覺得莫名其妙。

雖然林明溱只說反對的民代，與他不同政黨，是國民黨以外的政黨，且還不忘酸一下這位民代，難道不知文化就是要融通、互相了解？但各界心知肚明就是指民進黨南投縣黨部主委暨縣議員陳昭煜。

陳昭煜說，有來有往才叫交流，問題是，廊橋在中國有其特殊的地理環境與歷史文化背景，但台灣並無廊橋，縣府硬要將充滿中國風的廊橋建造在集集，這不叫「交流」而是「移植」，讓人不得不質疑是打著交流旗幟進行「文化統戰」，他缺席廊橋動土典禮，除表達反對的立場以外，也藉此凸顯統戰「無所不在」的問題，值得大家好好省思並謹言慎行因應才是﹗

集集鎮長陳紀衡指出，中國浙江省溫州市泰順縣廊橋數量眾多，素有「廊橋王國」之稱，集集廊橋將建造在八張橋水面上，長約42公尺、寬約6公尺，公所及縣府不用負擔任何費用，也會力求融入在地景觀與文化特色，更希望各界能少點政治味，以單純文化交流看待。

武昌宮管理委員會主委陳永錡說，南投縣集集鎮是泰順廊橋在中國以外，第1個「出口」興建的地方，造價約2000萬元，均由中方負責，預計1年後完工，屆時，盼廊橋與921地震倒塌保留的舊廟遺跡能發揮「一加一大於二」的功能，吸引更多觀光人潮，帶動地方發展。