換支麥克風！ 張志豪不當發言人投入中和議員選戰

2017-10-21 15:18

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨發言人張志豪今天參加在中和烘爐地舉辦，由小英山友會發起的萬人登山活動，表態參選2018新北市中和選區議員選舉，張志豪強調，自己是中和子弟，從民進黨的工讀生一路做到中央黨部發言人，但心中念茲在茲的，是自己從小長大的中和，希望能重回基層參選議員，小英主席對他的決定雖感訝異，但予尊重及祝福。

中和區有6席議員，其中江永昌選上立委，另有邱烽堯、林秀惠、陳錦錠、游輝冗、張瑞山；張瑞山已決定下屆交由女兒張維倩接棒，時代力量發言人李兆立和前議員金瑞龍也都有意願，張志豪則獲得江永昌支持，投入中和選區更加熱鬧。

張志豪從小在中和長大，就讀中和積穗國小、積穗國中，台灣大學國家發展研究所碩士，21歲就投入政治活動，在黨內從民進黨青年軍及工讀生做起，93年擔任立委趙永清國會助理，並在中央黨部文宣部歷練，101年至103年期間，任職立委蕭美琴國會助理，並於小英參選新北市長及總統加入競選團隊，選後在中央黨部擔任發言人。

張志豪在黨部資歷完整，但他希望自己能回至基層，接受選舉考驗，張志豪說，當他向小英主席報告自己想辭發言人返鄉參選，主席也感到訝異，但了解他的想法後對他多所鼓勵，到場的立委羅致政和前立委趙永清，都肯定張志豪的能力與奉獻熱忱，希望大家給年輕人機會。