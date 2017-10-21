陳儀深：台灣領土範圍 應包括台澎金馬

中研院近史所副研究完陳儀深主張，領土範圍應及於台澎金馬。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-21 14:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中研院近代史研究所副研究員陳儀深指出，對美國來說，中華民國、台灣都非主權國家。陳儀深也主張，時至今日，台灣的領土範圍應包括台澎金馬，除非不得已，不應放棄金門、馬祖。

陳儀深今出席台灣北社所舉辦之「台灣文化的重新定位與再出發」文化論壇，在為論壇引言時，他表示有論者在談到主權議題時，認為許多政策不必經過北京同意，但一旦牽涉到國際時，卻又變成「中華台北」，這也是台灣地位未定論由來。

陳儀深說，在美國心目中，無論是中華民國或台灣都非主權國家，我們講的主權獨立是內部的自我認定，以此排斥北京的壓迫，但這至少在策略上是很重要的。

至於台灣何時才算獨立國家，陳儀深認為，歷史的論述不是只有一種，更有其策略性，自1949年切開，是希望外省人及國民黨政權，在新國家內也有一份位置，而非排除在外，畢竟823炮戰是外省人與台灣人一起打的。

對於領土範圍，陳儀深主張是「台澎金馬」。他說，過去有領土範圍只及於台灣、澎湖之論，時至2017年，且中華人民共和國從未統治金馬、東沙島等地一秒鐘，若非必要不應放棄金、馬，但也要尊重當地人的意願。

最後，陳儀深強調，最重要的尾聲就是轉型正義，但轉型正義就是要把歷史清算該做的就做好，犯罪的該處理就處理，「壓迫者的廟不能蓋這麼大間」，且多元族群要確立，這都是一整套，不能只講其中一端。